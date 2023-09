Die Gewinner der diesjährigen Rallye an den Aktienmärkten sind ganz klar die Big Tech-Unternehmen wie Alphabet, Nvidia, Microsoft, Meta, Apple, Amazon und Tesla - die sogenannten "Magnificent Seven" (glorreichen Sieben). Ihr Anstieg hat die Aktienmärkte nach oben gezogen, während der größte Teil der Aktien hinterhinkte. Doch geht es nach den Strategen der Bank of America, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...