Die Immobilienkrise zeigt sich in vielen Facetten. Da wären zum Beispiel rückläufige Baugenehmigungen und Baufinanzierungen, oder zahlreiche Pleiten von Projektentwicklern aufgrund zu hoher Baukosten und Bauzinsen. Und die Krise ist auch sichtbar bei den Stornierungen am Wohnungsbau. "Die Krise im deutschen Wohnungsbau spitzt sich weiter zu", so sagt es das ifo-Institut aktuell. Im August berichteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...