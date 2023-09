Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gute Stimmung herrschte zum Wochenauftakt vor allem an den Aktienbörsen, so die Analysten der Helaba.Zwar seien die Zinserhöhungserwartungen nicht kleiner worden, aber in China hätten über den Erwartungen liegende Kreditvergabezahlen wieder für mehr Zuversicht gesorgt. Stabil bis freundlich habe sich auch der Euro gezeigt, während der Rentenmarkt zur Schwäche geneigt habe. Da das Ergebnis der EZB-Sitzung am Donnerstag weiterhin offen sei und die Unsicherheit im Vorfeld einer EZB-Entscheidung so hoch sei wie schon lange nicht mehr, bestehe das Risiko erhöhter Volatilität. Dies gelte auch weil sich vermutlich viele Marktteilnehmer zunächst in Zurückhaltung üben würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...