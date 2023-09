Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche sind die Inflationserwartungen für die Eurozone ein Stückchen nach oben angepasst worden, so die Analysten der DekaBank.Hierzu habe vor allem der gestiegene Ölpreis beigetragen. Auch die Inflationserwartungen der Verbraucher auf Drei-Jahressicht - der für die Notenbank besonders wichtige Zeithorizont - seien zuletzt wieder etwas angestiegen. Damit habe sich die Spannung für die anstehende EZB-Sitzung an diesem Donnerstag gesteigert, und in der Folge seien Bundrenditen wieder etwas nach oben geklettert. Den Ausgang der Rentenwoche werde die EZB bestimmen. Ratspräsidentin Lagarde müsse den Spagat schaffen, den Glauben an ein ausreichend langanhaltend hohes Leitzinsniveau mit der Möglichkeit einer nochmaligen Anhebung zu vermitteln, ohne die Kapitalmärkte dabei zu sehr zu verschrecken. (Ausgabe vom 11.09.2023) (12.09.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...