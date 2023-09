PayPal 0.13% BTrade (LK2015W): Seit Monaten auf dem absteigenden Ast. Die Hoffnung auf Erholung hat sich nicht erfüllt. Loss gestoppt mit 21,7% Gewinn. (12.09. 08:30) >> mehr comments zu PayPal: www.boerse-social.com/launch/aktie/paypal Microsoft -0.22% GoetzPortfolios (PERFORMG): Microsoft Earnings: Der Umsatz betrug 56,2 Milliarden US-Dollar und stieg um 8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (in konstanter Währung sogar um 10%). Der operative Gewinn belief sich auf 24,3 Milliarden US-Dollar und stieg um 18% (in konstanter Währung um 21%). Der Nettogewinn betrug 20,1 Milliarden US-Dollar und stieg um 20% (in konstanter Währung um 23%). Der verwässerte Gewinn pro Aktie lag bei 2,69 US-Dollar und stieg um 21% (in konstanter Währung um 23%) ....

