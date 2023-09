Trotz des allgemeinen Aufwärtstrends an der Börse seit Jahresbeginn hat die Nike-Aktie (WKN: 866993) rund -19% verloren und setzt ihren negativen Lauf aus dem Vorjahr fort. Jetzt gibt es erneut schlechte Stimmung rund um den Titel - geht es weiter nach unten? Nike vorgestellt Nike Inc. ist ein international agierender Sportartikel-Hersteller mit Sitz in Beaverton im US-Bundesstaat Oregon. Seit Ende der 1980er-Jahre ist der US-Konzern der weltweit ...

