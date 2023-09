DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer Konzern prüft Begebung einer Hybridanleihe

Leonding (pta/12.09.2023/10:00) - DISCLAIMER: Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder andere Jurisdiktionen, in denen eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung gesetzlich unzulässig ist. Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, dar, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung.

Rosenbauer Konzern prüft Begebung einer Hybridanleihe

Die Rosenbauer International AG prüft aktuell die Begebung einer Hybridanleihe und hat dafür die Raiffeisen Bank International AG und die M.M. Warburg & Co Bank AG mandatiert. Mit einer allfälligen Emission soll die Eigenkapitalbasis kurzfristig gestärkt und das weitere Wachstum in den USA finanziert werden.

Nach einem fordernden Geschäftsjahr 2022 konnte der Rosenbauer Konzern, wie berichtet, das erste Halbjahr 2023 bereits wieder mit einem positiven EBITDA von 15,1 Mio EUR (1-6/2022: -8,8 Mio EUR) beziehungsweise einem EBIT von 0,7 Mio EUR (1-6/2022: -23,2 Mio EUR) abschließen. Unter der Annahme einer weiteren Verbesserung der Bereitstellung von LKW-Chassis erwartet der Rosenbauer Konzern 2023 einen Umsatz von über 1 Mrd EUR, die EBIT-Marge soll bei etwa 3 Prozent liegen.

Die Emission einer marktüblichen Hybridanleihe bleibt der dann vorherrschenden Marktlage vorbehalten.

