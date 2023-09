Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Deka-EZB-Kompass hat seinen Abwärtstrend fortgesetzt und ist im August auf -1,2 Punkte gefallen, so die Analysten der DekaBank.Er lege der EZB damit nahe, die Leitzinsen nicht weiter anzuheben. Alle drei Säulen des Kompasses seien zurückgegangen, wenn auch auf unterschiedlichen Niveaus. Während die Konjunktursäule eine deutliche Verlangsamung des Wachstums signalisiere, habe die Finanzierungssäule bislang erstaunlich wenig auf die Straffung der Geldpolitik reagiert und die Inflationssäule stelle eine nur langsame Konvergenz zum Zielwert von 2% in Aussicht. In dieser Gemengelage werde es dem EZB-Rat nicht leicht fallen, in datenabhängiger Weise zu entscheiden, und der Ausgang seiner bevorstehenden Sitzung sei unsicher. ...

