Basel (www.fondscheck.de) - Die Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA gibt die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Paris, Frankreich bekannt, so die Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Eröffnung der Niederlassung in Frankreich fügt sich in die laufende Strategie der Gruppe ein, ihre Aktivitäten in den europäischen Kernmärkten auszubauen. Die Niederlassung in Paris wird sich auf Kundinnen und Kunden mit Wohnsitz in Frankreich konzentrieren, sowohl in den Bereichen Private Banking als auch institutionelles Asset Management. ...

