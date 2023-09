Der DAX startet kaum verändert in Handel am heutigen Dienstag. Von der Wall Street kommen vor allem von Technologiewerten gute Vorgaben. Allerdings bleibe "Zurückhaltung das Motto der Stunde" vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Bei der Volkswagen-Aktie reißen die schlechten Nachrichten nicht ab.Zuletzt musste der VW-Konzern in mehreren Werken die Produktionsabläufe anpassen. Ab Montag, 11. September sollen im Werk Wolfsburg vereinzelte Schichten ausfallen. Grund seien fehlende ...

