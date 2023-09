Seit dem Q2 Bericht von Nordex ist der Aktienkurs um 20 % gesunken, was vor allem auf die Unsicherheit auf dem Markt für grüne Aktien nach einzelnen Enttäuschungen zurückzuführen ist. Bemerkenswert ist, dass der Auftragseingang von Nordex in Europa um beeindruckende 60% gestiegen ist, wobei sich der deutsche Markt besonders gut entwickelt hat. Darüber hinaus gibt es ermutigende Anzeichen für eine allmähliche Erholung des zuvor schwierigen US-Geschäfts. Der Auftragseingang lag im zweiten Quartal um 13% höher als im Vorjahr, was eine konsequente Strategie zur Verbesserung der Preise und zur Stärkung künftiger Erträge widerspiegelt. Pessimismus gegenüber Nordex ist daher nach Ansicht von AlsterResearch nicht gerechtfertigt. Im Gegenteil, das Unternehmen ist für ein profitables Wachstum in den kommenden Jahren gerüstet, wobei der deutsche Markt noch Potenzial nach oben hat. Nordex strebt für das Geschäftsjahr 2023 einen stabilen Umsatz von EUR 5,6-6 Mrd. und ein EBITDA von EUR 0-150 Mio. an. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 24,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.





