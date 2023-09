Die MTU hat gestern eine Gewinnwarnung aufgrund von Materialfehlern bei ihrem Geschäftspartner Pratt & Whitney herausgegeben. Das Unternehmen musste Hunderte von Triebwerken in die Werkstätten zurückschicken. Der 18%ige Anteil der MTU am Getriebefan-Programm (GTF) könnte laut Ad-hoc-Mitteilung zu einem Rückgang des Umsatzes und des ausgewiesenen EBIT von rund 1 Mrd. EUR im laufenden Geschäftsjahr führen. Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch war dies eindeutig eine schlechte Nachricht für die MTU, weshalb AlsterResearch den gestrigen Kursrückgang von 12% für gerechtfertigt hält und damit den finanziellen Schaden und die Auswirkungen auf den fairen Wert des Unternehmens recht gut widerspiegelt. Angesichts des einmaligen Charakters dieses Ereignisses sehen die Experten von AlsterResearch auf dem aktuellen Kursniveau jedoch einen guten Einstiegspunkt für Investoren, die sich an einem derart hochwertigen Business Case beteiligen wollen. Mit einem reduzierten Kursziel von EUR 230,00 (alt EUR 255,00) bekräftigen die Analysten von AlsterResearch ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/MTU%20Aero%20Engines%20AG





