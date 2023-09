Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Pandemie, Geopolitik, Inflation: Die deutschen Sparerinnen und Sparer lassen sich offensichtlich dann doch nicht so leicht aus der Ruhe bringen, so die Analysten der DekaBank.Die hohen Überersparnisse aus der Pandemiezeit seien bei einem Großteil der Haushalte bislang auf der hohen Kante verblieben und selbst im Hochinflationsjahr 2022 nicht verpulvert worden. Ein etwas kleinerer, aber ebenfalls sehr signifikanter Anteil der Haushalte habe jedoch weniger Einkommen zur Verfügung. Hier sei im Jahr 2022 ein Rückgriff insbesondere auf in der Corona-Zeit gebildete Reserven notwendig gewesen, um angesichts gestiegener Preise über die finanziellen Runden zu kommen. Hier sollten Lohnsteigerungen im Verlauf von 2023 Entlastung bringen. ...

