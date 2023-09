Historisch wichtiger Wettbewerbsprozess in den USA gegen Alphabet beginnt am heutigen Dienstag. BASF kooperiert in Nordamerika und steigt ins Geschäft um Lithium-Ionen-Batterien ein.In Washington beginnt an diesem Dienstag einer der wichtigsten Wettbewerbsprozesse seit Jahren. Beschuldigter ist dabei die Google-Mutter Alphabet (US02079K3059), die aufgrund der Behinderung von Wettbewerbern auf unfaire Weise von der US-Regierung sowie mehreren Bundesstaaten angeklagt wird.Anzeige:Die Klage zieht sich dabei schon mehrere Jahre. Bereits im Jahr 2020, damals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...