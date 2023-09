Erneut starke Quartalszahlen!: Dieses Unternehmen sollte auf der Kaufliste jedes Edelmetallinvestors stehen

Anzeige / Werbung

Spottbillige Bewertung für dieses margenstarke Geschäft

die viertgrößte Lizenz- und Streaming-Gruppe der Welt, Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) , entwickelt sich weiterhin überdurchschnittlich.

Das Unternehmen hatte ein starkes zweites Quartal mit gesteigerter Produktion und zudem einen stabilen Cashflow und Gewinn.

Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) erwarb neue Silber- und Kupferströme in Australien und erhöhte seinen Silberstrom in Kanada, wodurch sich das Risikoprofil seiner Gerichtsbarkeit verbesserte.

Jochen Staiger von Commodity-TV geht im nachfolgenden Video auf das erneut starke Quartal und auf die Akquisitionen ein:

Das zweite Quartal war für Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) ein weiteres robustes Quartal, das durch einen stabilen Cashflow und stabile Erträge gekennzeichnet war. Das Unternehmen war besonders aktiv, indem es neue Silber- und Kupferströme bei einem erstklassigen Vermögenswert in Australien erwarb und seinen Silberstrom bei einer produzierenden Mine in Kanada erhöhte. Dies verbessert das Risikoprofil seiner Gerichtsbarkeit weiter, da sich die meisten seiner Top-Assets in bergbaufreundlichen Regionen (wie Kanada, Australien und Südamerika) befinden.

Die wichtigsten Highlights des zweiten Quartals 2023 zusammengefasst:

Starke Goldäquivalentproduktion: Trotz der Herausforderungen, mit denen die Betriebspartner konfrontiert waren und die vorübergehend durch Waldbrände im Norden Ontarios und Québec beeinträchtigt wurden, stieg die Produktion von Osisko im Vergleich zum Vorjahresquartal um 11 % auf 24.645 Unzen. Unterdessen ist das Unternehmen auch auf einem guten Weg, seine Produktionsprognose für 2023 zu erfüllen.

Finanzielle Leistung: Der operative Cashflow stieg von 35 Millionen US-Dollar auf 47,4 Millionen US-Dollar und der Nettogewinn belief sich auf 17 Millionen US-Dollar oder 0,10 US-Dollar pro unverwässerter Aktie, was dem Vorjahresergebnis entspricht. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 32,6 Millionen US-Dollar, 0,18 US-Dollar pro Aktie, gegenüber 25,7 Millionen US-Dollar, 0,14 US-Dollar pro Aktie im zweiten Quartal 2022.

Übernahme des CSA-Mine Stream: Osisko hat nach eigenen Angaben den Erwerb eines Silber- und Kupferstreams im Wert von 150 Millionen US-Dollar in der produzierenden CSA-Mine in Australien abgeschlossen. Das Unternehmen wird Silber kaufen, das 100 % des zahlbaren Silbers für die Lebensdauer der Mine entspricht, sowie raffiniertes Kupfer zu den in den Transaktionsdetails angegebenen Preisen.

Änderung des Gibraltar Silver Stream: Osisko erhöhte seinen effektiven Stream-Prozentsatz am Gibraltar Silver Stream um 12,5 % auf 87,5 %, was 10,25 Millionen US-Dollar kostete, und steigerte damit seine zukünftige Silberproduktion.

Dividendenerhöhung: Das Unternehmen kündigte eine vierteljährliche Dividende von 0,06 US-Dollar pro Aktie an, was einem Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, und seine Aktien bringen nun eine Rendite von 1,33 %.

Paul Martin, Interim-CEO von Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4), kommentierte das Quartal wie folgt:

"Trotz der Herausforderungen, mit denen unsere Betriebspartner konfrontiert waren, die vorübergehend von den Waldbränden in Nord Ontario und Québec betroffen waren, hat Osisko ein solides zweites Quartal abgeliefert. Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte sind wir gut aufgestellt, um unsere Prognosen für 2023 zu erfüllen. Osisko war auch im zweiten Quartal an der Unternehmensentwicklungsfront sehr aktiv und schloss die CSA-Transaktion ab, einschließlich des vollen Kupferstreams, der im Juni 2024 in Kraft tritt, sowie die angekündigte Erhöhung unseres Silberstreams in der Mine Gibraltar von Taseko. Im Anschluss an das Quartal meldete das Unternehmen den Erwerb von Kupfer- und Goldlizenzgebühren beim Projekt Costa Fuego von Hot Chili".

Die jüngste Ankündigung der ersten Ressourcenschätzung von Patriot Battery Metals (WKN: A3CREZ) für das Corvette-Lithiumprojekt ist eine weitere gute Nachricht für Osisko.

Ressourcenschätzung von Patriot Battery Metals für Corvette größte Lithium-Pegmatit-Mineralressource in Amerika

Dieses MRE hat den CV5-Spodumen-Pegmatit (innerhalb von Corvette) als die größte Lithium-Pegmatit-Mineralressource in Amerika etabliert , mit 109,2 Millionen Tonnen mit 1,42 % Lithiumoxid und 160 Teilen pro Million Tantalpentoxid an abgeleiteten Ressourcen.

Das insgesamt enthaltene Lithiumcarbonat-Äquivalent beträgt 3.835.000 Tonnen und laut Patriot Battery Metals weist die Geologie des Projekts auf "erhebliches Potenzial für weiteres Wachstum" hin.

Quelle Osisko Gold Royalties

Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) hält eine gleitende Net Smelter Return (NSR)-Lizenzgebühr von 1,5-3,5 % auf Edelmetalle und 2,0 % auf alle anderen Produkte, einschließlich Lithium, bei Corvette. Osisko schätzt, dass 80-95 % der Ressource in sein 2,0 % Lithium-NSR-Lizenzgebührengebiet fallen.

Warum das für die Anleger eine gute Nachricht ist:

Diese bedeutende Lizenzbeteiligung an einer wichtigen neuen Ressource stellt für Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) ein Potenzial für zukünftige Lizenzeinnahmen in Millionenhöhe dar. Auch wenn sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befindet und wahrscheinlich etwa fünf Jahre von der Produktion entfernt ist, ist sein Potenzial angesichts der Größe der Lagerstätte, der hohen Lithiumpreise und der äußerst optimistischen langfristigen Aussichten für Lithium aufgrund des wahrscheinlichen Anstiegs spannend in der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen.

Auch Albemarle liefert weitere gute Nachrichten

Das Potenzial dieses Vermögenswerts wurde noch deutlicher, als sich Patriot eine strategische Kapitalbeteiligung von über 100 Millionen kanadischen Dollar von Albemarle sicherte , einem Chemieproduzenten mit einem Umsatz von 20 Milliarden US-Dollar und einem starken Fokus auf die Lithiumproduktion.

Durch den Erwerb von 4,9 % von Patriot Battery Metals leistet Albemarle nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern bestätigt auch das Potenzial des Corvette-Projekts . Diese Investition wird wahrscheinlich die Explorationsarbeiten bei Corvette beschleunigen, und die Partnerschaft mit einem so bedeutenden Akteur auf dem Lithiummarkt könnte sogar auf die Möglichkeit einer zukünftigen Übernahme hinweisen, wenn sich die Exploration als erfolgreich erweist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Osiskos bedeutende Lizenzgebührenposition in einer aufstrebenden Lithiumressource in Verbindung mit einer strategischen Investition eines großen Lithiumproduzenten ein äußerst optimistisches Bild für diese spezielle Lizenzgebühr zeichnet, die meiner Meinung nach bei keinem Investor auf dem Radar war.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Osisko Gold Royalties sollte auf der Kaufliste jedes Edelmetallinvestors stehen

Obwohl die Aktie im letzten Monat um etwa 12 % gefallen ist, ist dieser Rückgang eher auf den Rückgang des Goldpreises als auf einen unternehmensspezifischen Faktor zurückzuführen, wie die guten Quartalszahlen belegen.

Die Aktien sind seit Jahresbeginn immer noch um 9,8 % gestiegen und haben damit die Performance des VanEck Gold Miners Index ( GDX ) sowie der Mitbewerber Sandstorm Gold ( SAND ) und Triple Flag Precious Metals ( TFPM ) übertroffen.

Lizenzunternehmen wie Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) bieten Anlegern Zugang zu der Aufregung und dem gehebelten Wachstum des Bergbaus, aber mit viel weniger Nachteilen.

Sollten Sie also erwägen, Ihrem Portfolio Mining-Lizenzgebühren und Streaming-Aktien hinzuzufügen, wäre die Aktie von Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) eine ausgezeichnete Wahl.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Siehttps://osiskogr.com/en/, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

