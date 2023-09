Nach dem Motto "Bad news are good news" entwickelten sich die globalen Aktienmärkte in den vergangenen beiden Wochen positiv. Insbesondere ein schwächer als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht mit einem deutlichen Sprung der Arbeitslosenquote auf 3,8 Prozent zeigte, dass eine Abkühlung in Gange ist. Dies dürfte den Lohndruck senken und mittelfristig dämpfend auf die Inflationsentwicklung wirken. Für die US-Notenbank hieße das, weitere Erhöhungen der Leitzinsen sind unnötig - was wiederum die Aktienmärkte freut. Gleichzeitig weist die US-Wirtschaft eine solide Expansion auf, unterstrichen ...

