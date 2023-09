Die PNE-Gruppe hat bei der jüngsten Ausschreibung der Bundesnetzagentur für Windenergieanlagen an Land den Zuschlag für zwei Projekte erhalten. Diese Windparks in Sundern-Allendorf und Gnutz West Ib haben zusammen eine Leistung von 55,4 Megawatt. Die Anlagen in Sundern-Allendorf, Nordrhein-Westfalen, werden eine Gesamtleistung von 33 Megawatt aufweisen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...