Hamburg (www.anleihencheck.de) - Es mehren sich die Zeichen, dass wir uns eher spät als früh im Wirtschaftszyklus befinden, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".Die Zinskurven seien stark invertiert, die Rohstoffpreise würden steigen, zeitgleich würden immer mehr Einzelhandelsunternehmen warnen, dass die Konsumlaune nachlässt. Die US-Arbeitslosigkeit steigt langsam an, auch weil immer mehr Unternehmen Konkurs anmelden würden. Die Folgen der strafferen Geldpolitik ("long and variable lags") würden nun immer sichtbarer. Zeitgleich seien viele Investoren nicht mehr so vorsichtig positioniert wie zu Anfang des Jahres. Vor allem systematische Strategien hätten ein überdurchschnittliches Aktien-Exposure. Und auch der Optionsmarkt indiziere, dass die Investoren selbstgefällig seien. So habe der VIX kürzlich auf Wochenbasis den niedrigsten Stand seit 2019 erreicht. "Vor diesem Hintergrund bleiben wir vorsichtig und bei Aktien untergewichtet, sodass wir im Falle eines Abverkaufs die sich bietenden Chancen auch nutzen können", so Meyer. ...

