Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) erzielte im August einen erfreulichen Wertzuwachs in Höhe von 0,4%, so die Experten von Sauren.Die Rentenmärkte hätten im August per Saldo wenig Veränderung gezeigt. Das Niveau der Kapitalmarktzinsen sei in Deutschland leicht zurückgegangen, während es in den USA etwas angestiegen sei. Die Zinsdifferenz zwischen Anleihen niedriger Bonität und Anleihen hoher Bonität sei weitgehend unverändert geblieben. Das Wertentwicklungsspektrum der Rentenfonds des Portfolios sei im August relativ eng gewesen und habe zwischen einem Wertrückgang in Höhe von 0,5% und einem Wertzuwachs in Höhe von 0,7% gelegen. ...

