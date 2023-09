Kursabsturz bei MTU Aero Engines. Die Aktien stürzen in Frankfurt zweistellig ab, nachdem sich der Skandal um die Pratt & Whitney Getriebefantriebwerke dramatisch ausweitete.Es bahnte sich seit Anfang August an. Der Motorenteilehersteller Pratt & Whitney signalisierte den Betreibern von A320neo Maschinen mit PW1100G-JM Getriebefantriebwerken (GFT), dass sie bis spätestens Mitte September mit einem neuen, ausserordentlichen Inspektions- und Motorenaustauschplan rechnen müssen. Am Montag war es dann so weit:Anzeige:Die Warnung ...

