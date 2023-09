Heute im gabb: Um 12:33 liegt der ATX TR mit +0.09 Prozent im Plus bei 6971 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 5.67% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Telekom Austria mit +3.23% auf 7.35 Euro, dahinter Strabag mit +1.40% auf 39.7 Euro und Frequentis mit +1.29% auf 31.4 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15763 ( -0.41%, Ultimo 2022: 13923, 13.21% ytd). - In den News: Telekom Austria mit Zeitplan, Rosenbauer plant Anleihe, Aktienkäufe von Frequentis und Addiko, Research zu Strabag ...- Nachlese: KESt-Update, Anleihen-Basiswissen, die wertvollsten Marken der Welt - Renk Group will an die Börse- Unser Robot sagt: Semperit, Pierer Mobility, Erste Group und weitere Aktien auffällig; Thomas Winkler führt im CEO-Ranking- Börsegeschichte 12.9.: UBM- Österreich-Depots: ...

