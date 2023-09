Die Telekom Austria AG hat den voraussichtlichen Zeitplan für die Abspaltung des Funkturmgeschäfts in eine eigene Gesellschaft (EuroTeleSites AG) festgelegt: Vorbehaltlich der zeitgerechten Ausstellung der erforderlichen Genehmigungen - insbesondere der Eintragung der EuroTeleSites AG im Firmenbuch und der Billigung des für die Börsezulassung erforderlichen Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde - soll die Börsenotiz der EuroTeleSites AG im Amtlichen Handel der Wiener Börse (im Segment "Prime Market") am 22. September 2023 erfolgen. Die Zuteilung der EuroTeleSites Aktien erfolgt auf Basis der jeweiligen Depotstände in Telekom Austria Aktien mit Ablauf des letzten Handelstages vor dem Zuteilungsstichtag, das ist ...

