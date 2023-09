Mit einem Kursrutsch von -8% setzte sich die Gerresheimer-Aktie (WKN: A0LD6E) am Dienstagmorgen an die Spitze der Verlierer im MDAX. Damit summieren sich die Kursverluste des Verpackungsherstellers im September bereits auf knapp -15%. Was steckt hinter der Korrektur? Gerresheimer vorgestellt Die Gerresheimer AG mit Sitz in Düsseldorf produziert Primärverpackungen aus Glas, Spezialglas und Kunststoffen, die vor allem in der Pharma-, Kosmetik- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...