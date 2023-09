Die aktuellen Wirtschaftsnachrichten mit Michael Weyland Thema heute: Sparen zur Wechselsaison: Kfz-Versicherer geben Rabatte auf jährliche Beitragszahlung

In der Kfz-Versicherung lohnt es sich, den Beitrag auf einen Schlag zu bezahlen. Das zeigt eine Studie des Geldratgebers Finanztip zur Kfz-Wechselsaison im Herbst. Denn auf die jährliche Zahlweise geben viele Autoversicherer einen Rabatt gegenüber der Ratenzahlung.

Im Schnitt konnten Beispielkunden in der aktuellen Finanztip-Studie acht Prozent Beitrag sparen, wenn sie ihren Beitrag jährlich zahlten, statt in monatlichen Raten. sieben Prozent Ersparnis waren im Schnitt drin, wenn die Kunden von vierteljährlicher Zahlweise auf jährlich umstellten. Vier Prozent Ersparnis zeigte die Studie im Durchschnitt, wenn der Beitrag jährlich beglichen wurde statt halbjährlich.

"Ein Rechenbeispiel zeigt: Kostet eine Versicherung bei jährlicher Zahlweise 500 Euro, muss man bei monatlichen Raten durchschnittlich 543 Euro zahlen", sagt Kfz-Versicherungsexpertin Kathrin Gotthold vom Geld-Ratgeber Finanztip. Auch bei vierteljährlicher Beitragszahlung seien noch rund 540 Euro fällig und halbjährig würden im Schnitt immer noch rund 20 Euro Mehrkosten anfallen. Wann ist der Beitrag für die Kfz-Versicherung zu zahlen?

Wann ist der Beitrag für die Kfz-Versicherung zu zahlen?

Zu zahlen ist der Beitrag bei jährlicher Zahlung auf einen Schlag vorab, 14 Tage nach Erhalt des Versicherungsscheins. "Für die meisten Verbraucher fällt der Versicherungsbeginn auf den 1. Januar, weil statistisch gesehen im Herbst viele ihren Tarif wechseln", sagt Gotthold. Bei diesen Verbrauchern würde die Rechnung meist im Dezember vor dem Beginn des Versicherungsjahres eintrudeln. "Für Verbraucher, die nicht mit dem neuen Jahr wechseln, kommt die Rechnung in der Regel rund einen Monat vor dem vertraglich vereinbarten Versicherungsbeginn", sagt man bei Finanztip.

Was hat es mit der Wechselsaison auf sich?

Ein Großteil der deutschen Autoversicherten kann zum neuen Jahr die Versicherung kündigen und so in einen neuen, günstigeren Tarif wechseln. Daher werben Kfz-Versicherer im Herbst um neue Kunden - teils mit besonders günstigen Angeboten. Stichtag für eine Kündigung beim bisherigen Versicherer ist dann der 30. November. Die Zahlweise ist eines von vielen Tarifmerkmalen, die den Beitrag in der Kfz-Versicherung teurer oder günstiger machen. Auf einige dieser Merkmale hat der Versicherte direkt Einfluss. Dazu gehören neben der Zahlweise unter anderem der Fahrerkreis, die Kilometerleistung oder auch die Vereinbarung einer Selbstbeteiligung bei Kasko. Auf viele Tarifmerkmale wie das Fahreralter oder die Schadensfreiheitsklasse haben Verbraucher keinen oder wie bei Familienstand, Beruf und Wohnort nur sehr eingeschränkt Einfluss. Finanztip fragt jedes Jahr mit Blick auf die Wechselsaison im Herbst zehn standardisierte Profile von Beispielkunden ab.

