Munsbach (www.fondscheck.de) - In der Regel tun sich die globalen Aktienmärkte in den Sommermonaten schwer, so Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A., im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).So auch diesen August. Mit durchwachsenen Handelsvolumina hätten sie eine Verschnaufpause eingelegt. Es sei der Eindruck eines nachrichtenarmen Sommerlochs entstanden. Wie sonst lasse sich die hohe Aufmerksamkeit erklären, die den Nachzüglern der Berichtssaison zuteilgeworden sei? ...

