FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Seit seiner Hochstufung im März habe die Aktie des Pharmakonzerns einen schweren Stand und einige seiner damaligen Erwartungen hätten sich nicht erfüllt, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie habe aber weiter Potenzial durch die im Winter anstehende Zulassung eines RSV-Impfstoffs./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 06:47 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BN7SWP63

