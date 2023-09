Die Telekom Austria hat den voraussichtlichen Zeitplan für die Abspaltung des Funkturmgeschäfts in eine eigene Gesellschaft (EuroTeleSites AG) festgelegt: Demnach soll die Börsenotiz der EuroTeleSites AG im Amtlichen Handel der Wiener Börse (im Segment "Prime Market") am 22. September 2023 erfolgen. Es ist beabsichtigt, dass die Telekom Austria Aktien ab dem 22. September 2023 "ex Anspruch" auf die EuroTeleSites Aktien notieren werden. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die depotmäßige Einbuchung der EuroTeleSites Aktien voraussichtlich erst am oder um den Dienstag, 26. September 2023 (Settlement-Tag) erfolgen wird. Ob Aktionär:innen der EuroTeleSites AG bereits mit dem Zeitpunkt der voraussichtlichen Handelsaufnahme am Freitag, 22 ....

