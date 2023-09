Wiesbaden (ots) -In Wiesbaden stellte der derzeitige Kommandeur des Landeskommandos Hessen, Oberst Siegfried Zeyer, den auf Reservisten basierenden Heimatschutz der Bundeswehr und die Aufstellung des neuen Heimatschutzregiments 5 vor. Er verdeutlichte dabei die besondere Rolle der Arbeitgeber für den erfolgreichen Aufbau der Reserve in Hessen.Mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist die Bundeswehr im Kontext der Landes- und Bündnisverteidigung wieder in den Fokus gerückt. Angesichts der heutigen komplexen Sicherheitslage und der Notwendigkeit einer umfassenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Resilienz gewinnt eine einsatzbereite Reserve zunehmend an Bedeutung. Denkbare hybride Angriffe gegen kritische Infrastruktur, aber auch Ereignisse wie die Flut im Ahrtal oder die Covid-19-Pandemie verdeutlichen, dass sich Deutschland auf derartige Krisenlagen auch mit Hilfe von Reservistinnen und Reservisten adäquat vorbereiten muss."Amtshilfe im Inland, wie zum Beispiel bei der Coronapandemie, aber auch Sicherungsaufgaben in Krisen oder Spannungsfällen sind Aufgaben, die in und für Hessen zukünftig von den Reservisten im neuen Heimatschutzregiment geleistet werden sollen", so Oberst Zeyer.Der Aufbau der Reserve in Hessen beginnt nun mit der Aufstellung des Heimatschutzregiments 5. Das Regiment soll circa 1.200 Dienstposten umfassen, aufgeteilt auf bis zu zehn Kompanien. Die Stabs-, Versorgungs- und Unterstützungskompanien werden zunächst im thüringischen Ohrdruf beheimatet sein. Ausbildungen der Reservistinnen und Reservisten finden dann ganzjährig durch mobile Ausbildungsteams in Hessen statt.Um einsatzfähige Reservistinnen und Reservisten, die sich auf freiwilliger Basis melden, für den Heimatschutz zur Verfügung zu haben, müssen auch die Arbeitgeber einbezogen werden. Sie sind diejenigen, die ihre Angestellten für Reservistendienste freistellen. Hierzu hat sich in Hessen ein Beirat "Bundeswehr und Wirtschaft" gebildet, mit dem die beteiligten Arbeitgeber ihre Bereitschaft dazu zum Ausdruck bringen.Ab sofort sind Reservistinnen und Reservisten der Bundeswehr sowie Frauen und Männer ohne militärischen Hintergrund aufgerufen, sich freiwillig für den Heimatschutz in Hessen zu bewerben!Für Interessenten hat das Landeskommando Hessen ein Call Center eingerichtet, das unter der Telefonnummer 0611- 799 8111 für alle Fragen rund um ein Engagement im Heimatschutzregiment 5 zur Verfügung steht.Pressekontakt:Landeskommando HessenMoltkering 965189 WiesbadenAbteilung für Informationsarbeit/PressestelleTelefon: 0611 799 8020 oderE-Mail: PressestelleLKdoHE@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Territoriales Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170621/5601481