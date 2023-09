Ein renommierter Hersteller von Getrieben und Prüfsystemen, plant seinen Börsengang in Frankfurt. Warum die Renk GmbH aufs Parkett kommt. Von Valentin Redl Eine Erfolgsgeschichte in der Getriebetechnik Die Renk GmbH, früher bekannt als Renk AG, mit ihrem Hauptsitz in Augsburg, hat sich über die Jahre hinweg als internationaler Hersteller von Getrieben, Motoren und Prüfsystemen etabliert. Seit ihrer Gründung im Jahr 1873 hat das Unternehmen beständig ...

