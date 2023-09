Zürich (www.fondscheck.de) - Die Erderwärmung bis 2050 auf unter 1,5 Grad Celsius zu halten, erfordert billionenschwere Investitionen in nachhaltige Technologien, so Philipp Mettler, Manager des Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets (ISIN LU0338548034/ WKN A0NDYC) bei Swisscanto.Dabei spiele insbesondere das Schwellenland Indien eine zentrale Rolle. Denn Indien fahre auf der Überholspur. Kürzlich habe es China als bevölkerungsreichstes Land der Welt abgelöst. Mit hoher Schlagzahl wachse auch die Konjunktur im Subkontinent. Der Internationale Währungsfonds erwarte, dass die indische Wirtschaft in den kommenden Jahren mindestens sechs BIP-Prozentpunkte pro Jahr zulege und damit das weltweit kräftigste Wachstum verzeichnen werde. Damit dieser Staat in den nächsten 20 bis 30 Jahren ähnlich schnell unterwegs wie China in den vergangenen zehn Jahren. Investoren würden Indien deshalb als 'the next big thing' bezeichnen. ...

