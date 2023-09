Die Bestellbücher sind gefüllt. Deswegen will Hersteller Fisker nach eigenen Angaben die Produktion seines E-SUV Ocean im vierten Quartal "deutlich hochfahren". Anstatt 180 sollen dann 300 Exemplare am Tag vom Band laufen. Die Produktionsrate soll bereits im September erhöht werden. Mit den rund 300 Einheiten pro Tag rechnet Fisker aber erst in Q4/2023. Die Produktionssteigerung erfolgt für alle europäische ...

