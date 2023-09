© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Adam Hunger



Die NFL-Saison 2023 ist eröffnet. Grund genug für Investoren ebenfalls einen Blick auf den Profi-Football zu werfen. Es könnten steile Gewinne lauern.

Football-Fans sind bereit, viel Geld auszugeben, um die Spiele zu sehen - und auf ihre Lieblingsteams und -spieler zu wetten. Die Finanznachrichtenseite Barron's hat drei Aktien aus dem Bereich Sportwetten-Apps und Unterhaltungsunternehmen selektiert, die für Investoren während der NFL-Saison Gewinne erzielen könnten.

Die Aktie der Online-Sportwetten-App Draftkings ist in diesem Jahr um 166 Prozent gestiegen. Sportwetten gewinnen in den US-Staaten an Popularität, in denen sie legalisiert wurden. So haben Kentucky, North Carolina, Puerto Rico und Vermont vor kurzem mobile Sportwetten legalisiert. Laut Barron's bestehe zudem die Möglichkeit einer breiteren Legalisierung. Das Unternehmen hob seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr im Rahmen der Earnings zum zweiten Quartal an. Traditionell macht die Aktie im Herbst große Sprünge. In der Woche nach dem Start der NFL-Saison 2020 stiegen die Titel laut Dow Jones Market Data um 25 Prozent. Zwar fiel die Aktie zu Beginn der Saison 2021 um knapp sechs Prozent, 2022 stieg sie aber wieder um 13 Prozent.

Walt Disney besitzt das Sport-Kabelnetzwerk ESPN. Anfang August schloss Disney außerdem einen Vertrag mit dem Glücksspielunternehmen Penn Entertainment ab, der Penn die Exklusivrechte an ESPNs Sportwettenmarke ESPN Bet einräumte. Einige Wall-Street-Analysten waren allerdings der Meinung, dass Penn nicht Disneys erste Wahl als Partner von ESPN war. Andere Unternehmen wie Draftkings und FanDuel haben einen größeren Marktanteil im Bereich der Sportwetten. Laut Marketscreener bietet die Disney-Aktie Anlegern ein Kurspotenzial von rund 32 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau. Die Titel haben seit Jahresbeginn rund fünf Prozent an Wert verloren.

Das europäische Sportwettenunternehmen Flutter Entertaiment besitzt mehrere Marken, darunter das bereits erwähnte FanDuel, eine der beliebtesten Sportwetten-Apps in den Vereinigten Staaten. FanDuel hat laut Earningsbericht einen Anteil von 47 Prozent am Online-Sportwettenmarkt. Das US-Segment von Flutter macht einen großen Teil des Geschäfts von FanDuel aus: Demnach stammen 3,1 Milliarden US-Dollar - ungefähr ein Drittel des Gesamtumsatzes des Unternehmens im Jahr 2022 - aus den USA. Flutter-Titel sind in diesem Jahr um über 25 Prozent gestiegen. Der Analystenkonsens impliziert ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Jetzt Stefan Klotters Börsendienst FAST BREAK im Probemonat für nur 40 Euro testen. Hier klicken und mehr erfahren!

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion