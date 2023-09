Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000LCT6 Algorae Pharmaceuticals Ltd. 12.09.2023 AU0000296022 Algorae Pharmaceuticals Ltd. 13.09.2023 Tausch 1:1

US55910K1088 Magenta Therapeutics Inc. 12.09.2023 US2528281080 Dianthus Therapeutics Inc. 13.09.2023 Tausch 16:1

ZAE000015889 Naspers Ltd. 12.09.2023 ZAE000325783 Naspers Ltd. 13.09.2023 Tausch 1:1

US0436356069 Ascent Solar Technologies Inc. 12.09.2023 US0436357059 Ascent Solar Technologies Inc. 13.09.2023 Tausch 200:1

CA83011Y1088 Sixth Wave Innovations Inc. 12.09.2023 CA83011Y3068 Sixth Wave Innovations Inc. 13.09.2023 Tausch 7:1

DK0060534915 Novo-Nordisk AS 12.09.2023 DK0062498333 Novo-Nordisk AS 13.09.2023 Tausch 1:2

