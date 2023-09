Gleichzeitige 2D- und 3D-Visualisierung eröffnet neue Dimensionen des ortsbezogenen Kontexts für fundierte Entscheidungen

Precisely, der weltweit führende Anbieter von Datenintegrität, gab heute den Launch von MapInfo Pro v2023 bekannt die neueste Version seines beliebten Desktop-Geoinformationssystems (GIS). Kunden können jetzt schnell und einfach auf eine dreidimensionale (3D) Ansicht von Risiken und Möglichkeiten mit neuen Werkzeugenzugreifen. Darüber hinaus können die Anwender nahtlos auf räumliche Analysen auf Unternehmensebene zugreifen, um die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen zu optimieren. Und sie haben Zugriff auf mehrere neue Upgrades, die eine schnellere Wertschöpfung ermöglichen.

Leistungsstarke Side-by.side View von 2D- und 3D-Visualisierungen in MapInfo Pro v2023. Das Bild zeigt die Bevölkerungsgröße in verschiedenen Bezirken in North Carolina, USA.

Mit diesen Aktualisierungen stärkt MapInfo Pro seine branchenführenden Funktionen für räumliche Analysen und Kartenvisualisierung, die standortbezogene Entscheidungen in einem breiteren Spektrum von wichtigen Geschäftsanwendungen unterstützen. Die Erweiterungen beinhalten:

Neue 3D-Visualisierungsfunktionen Kunden können jetzt Daten gleichzeitig in 2D und 3D anzeigen und so eine neue Welt mit Mustern und Verbindungen entdecken.

Nahtlose Verbindung zu räumlichen Analysen auf Unternehmensebene Benutzer können MapInfo Pro mit Precisely Spectrum Spatial verbinden, um das Management der Daten und die Zusammenarbeit auf Datenebene im gesamten Unternehmen maximieren.

Von der Community geforderte Verbesserungen neue Optimierungen der Benutzerfreundlichkeit sind jetzt verfügbar, einschließlich anpassbarer Arbeitsbereiche und Optionen für die Benutzeroberfläche.

In den letzten Jahren hat sich der Einsatz von Location Intelligence explosionsartig entwickelt, wobei 3D-Visualisierung und räumliche Analysen in einer Vielzahl von Anwendungen eine zentrale Rolle spielen. Dazu gehören die Stadtplanung für smartere Städte, die Optimierung von Netzwerken zur Verbesserung der digitalen Chancengleichheit und das Katastrophenmanagement bei Ereignissen wie Waldbränden und Überschwemmungen. MapInfo Pro versetzt Kunden in die Lage, das Potenzial von Standortdaten voll auszuschöpfen und in all diesen und weiteren Szenarien sichere Entscheidungen zu treffen.

Pelican GeoGraphics, ein Partner von Precisely, weiß seit langem um die Bedeutung von Standortinformationen für komplexe Forschungs- und Planungszwecke. Das Team unterstützt Kunden aus der Rohstoffindustrie bei der Erkundung von Mineralien, um erneuerbare Energiequellen zu schaffen.

"Es ist enorm wichtig, die 3D-Ausrichtung der Daten bei der Erkundung von Mineralien zu verstehen. Demzufolge sind wir begeistert, dass diese Funktion nun direkt in der vertrauten Oberfläche von MapInfo Pro verfügbar ist und das zu einem Bruchteil der Kosten einiger speziellerer Stand-Alone-Pakete auf dem Markt", so Caroline Hilton, Managing Director bei Pelican GeoGraphics. "Sogar an der Basis werden Geologen in der Lage sein, ihre Regional- und Projektdaten detaillierter zu visualisieren, indem sie Luftbilder, geologische Kartierungen, geophysikalische Raster und geochemische Daten mit Leichtigkeit auf die Landschaft übertragen."

Als Komplettlösung für die Verwaltung, Analyse und Visualisierung von Standortdaten ist MapInfo Pro weithin für seine Benutzerfreundlichkeit bekannt und ermöglicht es Kunden, wichtige standortbezogene Erkenntnisse für eine größere Anzahl von Anwendern zu nutzen. Darüber hinaus kann es durch eine Vielzahl von Features und Funktionen, die den Kunden über den MapInfo Marketplace zur Verfügung stehen, leicht angepasst werden.

"Precisely ist nach wie vor bestrebt, mit MapInfo Pro eine komplette Desktop-GIS-Lösung zu liefern, die leistungsstark, flexibel und einfach zu bedienen ist", sagt Clarence Hempfield, Senior Vice President für Location Intelligence bei Precisely. "Die neueste Version trägt dazu bei, unseren Kunden ein Höchstmaß an ortsbezogenem Kontext in einer nahezu unendlichen Reihe von kritischen Geschäftsszenarien zu erschließen."

MapInfo Pro v2023 ist ab heute in Englisch, Deutsch und Französisch verfügbar, 13 weitere Sprachen sollen bis Anfang 2024 folgen.

Erfahren Sie mehr über die neue Version von MapInfo Pro und erhalten Sie Zugang zu einer 30-tägigen Testversion.

Über Precisely

Precisely ist weltweit führend im Bereich Datenintegrität und bietet 12.000 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter 99 der Fortune 100, Genauigkeit, Konsistenz und Kontext in ihren Daten. Die Datenintegrations-, Datenqualitäts-, Data-Governance-, Location-Intelligence- und Datenanreicherungsprodukte von Precisely ermöglichen bessere Geschäftsentschei-dungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

