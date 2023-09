München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am 12. September um 20:15 Uhr einen 10-minütigen "Brennpunkt" (SWR) aus.12. September 2023, 20:15 UhrBrennpunkt: Flutkatastrophe in LibyenModeration: Ute BruckerMit extremem Starkregen hat das Sturmtief Daniel am Sonntag die libysche Mittelmeerküste erfasst. Große Teile der Stadt Darna, im Nordosten des Landes, sollen die Wassermassen ins Meer gerissen haben. Rettungskräfte rechnen mit mehr als 2.300 Toten. Rund 10.000 Menschen gelten nach den Überschwemmungen in den Gebieten als vermisst.Inzwischen ist das Sturmtief weitergezogen und schwächt sich ab. Zurück bleibt eine zerstörte Stadt, die Rettungskräfte nur schwer erreichen können. Tief "Daniel" hatte zuvor auch für verheerende Überschwemmung in Griechenland gesorgt.Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Pressekontakt:Pressekontakt: SWR Pressestelle, E-Mail: kommunikation@swr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5601590