Selten war die Spannung so groß wie vor der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag. Sowohl unter Fachleuten als auch an den Finanzmärkten ist man sich alles andere als einig, wie sich die Notenbanker entscheiden werden. Setzen sie ihren Inflationskampf mit einer weiteren Anhebung der Leitzinsen fort - oder halten sie erstmals seit Beginn der Zinsstraffung im Sommer 2022 still?Von den Notenbankexperten, die die Nachrichtenagentur Bloomberg befragt hat, rechnet eine knappe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...