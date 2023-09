WIEN (dpa-AFX) - Österreich will im Rahmen des europäischen Luftverteidigungssystems Sky Shield acht Stück des deutschen Abwehrsystems Iris-T kaufen. Die Beschaffung und Ausbildung sei gemeinsam mit Deutschland geplant, gab Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Dienstag in Wien bekannt. Die Kaufverhandlungen sollen von der deutschen Regierung geführt werden und Österreich werde Deutschland die Systeme abkaufen, hieß es.

Am Montag hatten die Verteidigungsminister von Estland und Lettland eine Rahmenvereinbarung über den Kauf des Systems Iris-T vom Hersteller Diehl Defence unterzeichnet.

Zwischen Österreich und Deutschland soll laut Tanner in den nächsten Wochen eine Absichtserklärung vereinbart werden. Österreichs Luftwaffenchef Gerfried Promberger zufolge ist die Anschaffung von vier Systemen mit kurzer und vier System mit mittlerer Reichweite geplant.

Angesichts des Ukraine-Kriegs sei es "unabdingbar notwendig", die Lücken im europäischen Luftraum zu schließen, sagte Tanner. Nicht beteiligen will sich Österreich an weiterreichenden Raketenabwehrsystemen wie Arrow 3, das Deutschland selbst beschaffen möchte./al/DP/nas