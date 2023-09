DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Republikaner wollen formale Untersuchung für Amtsenthebungsverfahren gegen Biden

Die oppositionellen US-Republikaner treiben ihre Pläne für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden voran. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Kevin McCarthy, wies am Dienstag einen Ausschuss an, "eine formale Impeachment-Untersuchung einzuleiten". Biden habe über Geschäftstätigkeiten seines Sohnes Hunter im Ausland Bescheid gewusst und die Bevölkerung darüber "belogen", sagte McCarthy.

Einkommen der US-Haushalte sinken das dritte Jahr in Folge

Die anziehende Inflation hat die Einkommenszuwächse der US-Haushalte im vergangenen Jahr aufgezehrt, so dass 2022 das dritte Jahr in Folge war, in dem die US-Amerikaner Einschnitte bei ihrem Lebensstandard verkraften mussten. Wie die Statistikbehörde mitteilte, sank das inflationsbereinigte Einkommen der US-Haushalte im vergangenen Jahr im Mittel um 2,3 Prozent auf 74.580 US-Dollar.

Opec hält an Prognosen für Ölnachfrage fest

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat ihre Prognosen für den globalen Ölmarkt weitgehend unverändert gelassen und prognostiziert weiterhin eine steigende Ölnachfrage, obwohl Saudi-Arabien und Russland angekündigt haben, ihr Angebot bis Ende des Jahres zu reduzieren. Das in Wien ansässige Kartell erklärte in seinem Monatsbericht, dass es für 2023 einen Anstieg der Ölnachfrage um 2,4 Millionen Barrel pro Tag und für 2024 einen Rückgang dieser Zahl auf 2,2 Millionen Barrel pro Tag prognostiziert, beides unverändert gegenüber dem Bericht vom Juli.

UN-Arbeitsgruppe soll Gershkovich-Verhaftung willkürlich nennen

Im Fall des seit fast einem halben Jahr in Russland inhaftierten Wall-Street-Journal-Reporters Evan Gershkovich haben Anwälte des Zeitungsverlages Dow Jones eine Unterorganisation der Vereinten Nationen um Hilfe gebeten. In einem Schreiben an die Arbeitsgruppe gegen willkürliche Inhaftierungen der UN heißt es, der russische Präsident Wladimir Putin benutze den 31-jährigen US-Bürger Gershkovich als Schachfigur und halte ihn "als Geisel". Gershkovichs fortdauernde Inhaftierung sei "eine eklatante Verletzung vieler seiner grundlegenden Menschenrechte", heißt es in dem Schreiben.

EU-Parlament billigt gemeinsame Rüstungsbeschaffung der Mitgliedsländer

Das Europaparlament hat Pläne für eine gemeinsame Rüstungsbeschaffung der EU-Länder abschließend gebilligt. Das Plenum stimmte der Initiative im Umfang von 300 Millionen Euro am Dienstag in Straßburg zu. Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine soll damit die europäische Rüstungsproduktion angekurbelt werden.

Lindner: Budgetdefizit sinkt 2024 auf 2% des BIP oder darunter

Das öffentliche Defizit in Deutschland wird nach Erwartung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bereits dieses Jahr die im Maastricht-Vertrag festgelegte Grenze von 3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) unterschreiten und kommendes weiter auf 2 Prozent oder sogar darunter sinken. "Uns ist jetzt mit dem Haushalt 2024, den die Bundesregierung vorgelegt hat, die fiskalische Trendwende gelungen", sagte Lindner bei einer Diskussionsveranstaltung im Finanzministerium zum Bundeshaushalt.

DIHK: Betriebe finden immer weniger Ausbildungskandidaten

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat angesichts des neuen Bildungsberichts der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) beklagt, die Betriebe fänden immer weniger Kandidaten für ihre Ausbildungsplätze. "Die OECD unterstreicht in ihrem Bericht die Stärken der beruflichen Bildung in Deutschland", erklärte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. Diese sorge für einen raschen Übergang in den Beruf, eine geringe Jugendarbeitslosigkeit und gute Verdienstmöglichkeiten.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Verbraucherpreise Aug +0,23% (Juli: +0,12%)

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Aug +4,61% (Juli: +3,99%)

