Bloomreach, die Plattform für unbegrenzte E-Commerce-Erlebnisse, und Talon.One, eine All-in-One-Software zur Kundenbindung und Verkaufsförderung für Unternehmen, gaben heute ihre Zusammenarbeit bekannt, um Marketern die Möglichkeit zu geben, ihre Möglichkeiten zur Personalisierung zu erweitern. Diese Integration wird den Nutzern von Bloomreach Engagement eine Vielzahl neuer Funktionen zur Verfügung stellen, darunter die Möglichkeit, noch gezieltere Zielgruppen zu erstellen, Empfehlungen und Werbeaktionen weiter zu personalisieren und wirkungsvollere Treuefunktionen zu entwickeln. Bloomreach und Talon.One sind beide Hauptmitglieder der MACH Alliance und setzen sich für die Entwicklung offener und agiler Technologiesysteme ein.

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Bloomreach bekanntgeben zu können, die unser Engagement für die Schaffung von Unternehmenswert durch Produkte und Partnerschaften strategisch stärkt", so Christopher Mills, Chief Revenue Officer bei Talon.One. "Diese Partnerschaft führt zwei Marktführer in der MACH Alliance zusammen und bringt sowohl unseren Kunden als auch dem gesamten Ökosystem Vorteile."

Talon.One ist eine führende globale Lösung für Verkaufsförderung und Kundenbindung, die ohne Programmieraufwand skalierbar ist. Durch die Partnerschaft mit Bloomreach kann Talon.One Nutzern in Unternehmen eine präzisere Möglichkeit bieten, ihre Targeting- und Engagement-Strategie zu unterstützen, um dadurch den Umsatz zu steigern und einen höheren durchschnittlichen Bestellwert zu erzielen. Die Integration kombiniert die leistungsstarke CDP von Bloomreach und die Promotion Engine von Talon.One in einem einzigen Dashboard, was es Marketern ermöglicht, nahtlose und personalisierte Erlebnisse für ihre Kunden zu schaffen.

Bloomreach verbindet Kunden- und Produktdaten mit der Geschwindigkeit und dem Umfang der KI-Optimierung und ermöglicht es Unternehmen, einen Omnichannel-Ansatz für nahtlose Customer Journeys umzusetzen. Für Unternehmen, die die Werbemöglichkeiten von Talon.One oder das Treue- und Belohnungsmanagement nutzen, bedeutet die Integration die Erschließung einer neuen Dimension des Wachstums. Dank der Partnerschaft werden Marken Anreize und Treuebotschaften in die Kommunikation von Bloomreach Engagement integrieren können, um dadurch den Umsatz zu steigern und die Akzeptanz von Treueprogrammen zu erhöhen. Refurbed, ein Online-Marktplatz für generalüberholte technische Geräte, hat vor kurzem Bloomreach und Talon.One integriert. Mithilfe dieser beiden Lösungen kann Refurbed hochgradig individualisierbare und ansprechende Kundenerlebnisse schaffen, die sowohl zu einer höheren Kundenbindung als auch zu einem erheblichen Geschäftswachstum beitragen.

"Die nahtlose Integration dieser Tools hat nicht nur unseren Workflow vereinfacht, sie erlaubt es uns auch, maßgeschneiderte und ansprechende Kundenerlebnisse zu schaffen", so Florian Pirron, CRM Manager bei Refurbed. "Durch die Nutzung der CDP- und CEP-Funktionen von Bloomreach in Verbindung mit dem vielseitigen Promotion-Management von Talon.One konnten wir mit unseren Kunden auf einer tieferen Ebene in Kontakt treten, wodurch die Kundenbindung und letztlich das Geschäftswachstum gefördert wurden."

"Bloomreach ist begeistert, unsere Partnerschaft mit Talon.One bekannt zu geben", erklärte Anand Subbiah, VP, Technical Alliances Ecosystem Platform, Bloomreach. "Talon.One ist eine umfassende Loyalitäts- und Promotion-Engine für Unternehmen, mit der sich durch die Nutzung von Kundendaten, KI und Analysen gezielte, personalisierte und maßgeschneiderte Marketingaktionen mit Bloomreach Engagement erstellen lassen. Da beide Teil von MACH und Google Cloud sind, verfügen wir nun über einen bemerkenswerten Game Changer innerhalb des Ökosystems, der Händler bei ihrer Customer Journey in Echtzeit unterstützt."

Hier erfahren Sie mehr über die Integration von Bloomreach und Talon.One.

Über Bloomreach

Bloomreach personalisiert das E-Commerce-Erlebnis. Es verbindet Kunden- und Produktdaten in Echtzeit, sodass Unternehmen verstehen, was Kunden wirklich wollen. Durch die Einbeziehung dieses Verständnisses bei der Gestaltung aller Kanäle wird das E-Commerce-Erlebnis grenzenlos und passt sich dem sich verändernden Kunden beim Einkaufen kontinuierlich an. Dank der umfangreichen KI werden so unendlich viele neue Wege zum Kauf, eine höhere Rentabilität und ein schnelles Unternehmenswachstum geschaffen. Zu den Produkten von Bloomreach gehören: Engagement, eine Plattform zur Marketing-Automatisierung, Discovery, eine E-Commerce-Suchlösung, und Content, ein Headless Content Management System. Das Unternehmen hält mehrere KI-Patente und bedient über 850 globale Marken, darunter: Albertsons, Bosch, Puma, und Marks Spencer. Besuchen Sie www.bloomreach.com für weitere Informationen.

Über Talon.One

Talon.One ist die flexibelste Headless Promotion- und Loyalty-Engine für Unternehmen. Unternehmen können mit Talon.One auf Basis einfacher Regeln anpassbare und ansprechende Anreize schaffen, und das ohne Programmieraufwand. Talon.One arbeitet mit globalen Kunden wie Adidas, Live Nation, Carlsberg, Reebok, Eddie Bauer und Afterpay zusammen, um intelligentere und besser skalierbare Werbeaktionen zu realisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230912631440/de/

Contacts:

Michelle DeMaio

Bloomreach

Corporate Communications

michelle.demaio@bloomreach.com