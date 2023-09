Payments GPS läutet eine neue Ära der Zahlungstransparenz ein und bietet Echtzeit-Statusaktualisierungen für grenzüberschreitende Zahlungen.

Corpay1, eine Marke von FLEETCOR® (NYSE: FLT) und weltweit führender Anbieter für Geschäftszahlungen, gibt stolz bekannt, dass das grenzüberschreitende Geschäft von Corpay die proprietäre Tracking-Technologie Payments GPS eingeführt hat, die es Kunden und Partnern ermöglicht, Zahlungen in Echtzeit zu überwachen.

Durch den Einsatz erstklassiger Technologien, einschließlich SWIFT GPI (Global Payments Innovation), bringt Payments GPS den Kunden und Partnern eine umfassende Infrastruktur zur kontinuierlichen Überwachung von Zahlungen. Es bietet eine intuitive Benutzererfahrung, API Suite und Push-Benachrichtigungen was die Zahlungsverfolgung komfortabler macht als je zuvor.

"Wir beobachten einen hohen Bedarf an Transparenz im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Unsere Vision für Payments GPS besteht darin, Kunden und Partnern eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, über die sie alle Zahlungen in den Netzwerken von Corpay verfolgen können", sagt Corinne MacMillan, Chief Product Officer, Corpays Cross-Border Solutions. "Und wir haben nicht vor, hier aufzuhören. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Infrastruktur und den Datenaustausch in allen Netzwerken weiter zu verbessern, so dass wir weiterhin Transparenz der höchsten Qualität anbieten können."

Vor der Einführung von Payments GPS mussten die Absender anrufen oder eine Zahlungsuntersuchung offline anfordern, um den Status von Zahlungen zu erfahren ein Vorgang, der Tage dauern konnte. Payments GPS ermöglicht eine drastische Reduzierung dieser manuellen Berührungsstellen, indem es vollständige Details zum Zahlungsstatus, den damit verbundenen Gebühren und allen erforderlichen Dokumenten bereitstellt, die Kunden möglicherweise auf einer zentralen Plattform hochladen müssen. Jede Zahlung kann mithilfe einer Tracker-ID, die bei der Verarbeitung durch Corpay zugewiesen wird, einfach überwacht und verfolgt werden.

Zu den Hauptvorteilen des Produkts gehören:

Transparenz: Bietet Echtzeit-Status von der Zahlungsinitiierung bis zur Erledigung und ermöglicht es Kunden, jeden Schritt des Transfers zu überwachen.

Bietet Echtzeit-Status von der Zahlungsinitiierung bis zur Erledigung und ermöglicht es Kunden, jeden Schritt des Transfers zu überwachen. Zentralisierte Plattform: Kunden können auf sichere, umfassende und zuverlässige Informationen über den Zahlungsverkehr zwischen Banken zugreifen, einschließlich BIC-Codes, Zahlungseingangs- und -freigabedaten, Abzüge, Wechselkurse und gutgeschriebene Beträge.

Kunden können auf sichere, umfassende und zuverlässige Informationen über den Zahlungsverkehr zwischen Banken zugreifen, einschließlich BIC-Codes, Zahlungseingangs- und -freigabedaten, Abzüge, Wechselkurse und gutgeschriebene Beträge. Kenntnisse: Bietet im Voraus detaillierte Einblicke in Bankgebühren und andere Gebühren, so dass Kunden besser informierte Entscheidungen treffen können.

Bietet im Voraus detaillierte Einblicke in Bankgebühren und andere Gebühren, so dass Kunden besser informierte Entscheidungen treffen können. Gewissheit: Die Echtzeitverfolgung gewährleistet die Aktualität der Informationen und gibt Kunden die Gewissheit, dass die Zahlung erfolgreich an den Empfänger übermittelt wurde.

Die Echtzeitverfolgung gewährleistet die Aktualität der Informationen und gibt Kunden die Gewissheit, dass die Zahlung erfolgreich an den Empfänger übermittelt wurde. Komfort: Ermöglicht eine ausgezeichnete Self-Service-Option für Kunden und Partner, die eine bessere Ausnahmebehandlung ermöglicht und Untersuchungszeit und -kosten spart.

Die Bereitstellung einer transparenten Self-Service-Plattform für Kunden wird auch die Anzahl der für das interne Betriebsteam von Corpay anfallenden Zahlungsermittlungsfälle erheblich reduzieren.

"In der heutigen Welt ist Transparenz alles. Bei Corpay möchten wir, dass unsere Kunden den gleichen Grad an Transparenz und Wissen über den Status ihrer Zahlungen haben wie wir", sagte Mark Frey, Präsident von Corpays Cross-Border Solutions. "Payments GPS ist der erste Schritt auf unserem Weg, eine umfassende Infrastruktur aufzubauen, die darauf abzielt, die Transparenz im gesamten Zahlungsprozess zu erhöhen."

Informationen zu Payment GPS und den damit verbundenen Vorteilen finden Sie unter https://cross-border.corpay.com/payment-gps/.

Über Corpay

Corpay ist ein weltweit führender Anbieter für geschäftliche Zahlungen und hilft Unternehmen aller Größen dabei, ihre Ausgaben besser zu verfolgen, zu verwalten und zu bezahlen. Corpay bietet seinen Kunden eine umfassende Suite von Online-Zahlungslösungen, darunter Rechnungszahlung, AP-Automatisierung, grenzüberschreitende Zahlungen, Währungsrisikomanagement und Programme für Firmenkreditkarten. Corpay ist Teil des Markenportfolios von FLEETCOR (NYSE: FLT). Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

1"Corpay" (eine Marke von Fleetcor (NYSE: FLT)) bezieht sich in diesem Dokument hauptsächlich auf die Cross Border Division von Corpay https://www.corpay.com/cross-border eine vollständige Liste der Unternehmen, die Teil der Marke Corpay sind, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

vorbehaltlich der Kreditzusage und Compliance-Genehmigung seitens der betreffenden Corpay Gesellschaft.

