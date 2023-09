The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.09.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.09.2023

.

ISIN Name

AU000000LCT6 LIVING CELL TECHS

CA83011Y1088 SIXTH WAVE INNOVATIONS

DK0060534915 NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20

US02607T1097 NECESSITY RETAIL REIT

US0436356069 ASCENT SOLAR TEC.DL-,0001

US55910K1088 MAGENTA THERAP. DL-,001

ZAE000015889 NASPERS LTD. N RC-,02

