API-Sicherheit, Sichtbarkeit und Reporting sowie SBOM als Stärken im SSCS Leadership Compass 2023 hervorgehoben

Die Erstbewertung richtet sich an Unternehmen, die sich mit Risiken in der Lieferkette und der Sicherung ihrer Waren und Dienstleistungen befassen

Veracode, ein führender Anbieter von intelligenten Software-Sicherheitslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im ersten Software Supply Chain Security (SSCS) Leadership Compass 2023 der KuppingerCole Analysts AG als "Overall Leader" ausgezeichnet wurde. Der Bericht bewertet die Anbieter nach Innovationskraft, Marktposition, Finanzlage und technischem Ökosystem.

Veracode ist auch als Produktführer für funktionale Stärke und Vollständigkeit des Services positioniert, und als Innovationsführer für seinen kundenorientierten Upgrade-Ansatz bei der Bereitstellung von Spitzenfunktionen.

Richard Hill, Director of IAM Research und Lead Analyst bei KuppingerCole, der den Bericht verfasst hat, sagte: "Der Kundenstamm von Veracode besteht aus kleinen und mittleren Unternehmen (SMB) bis hin zu Großunternehmen, die hauptsächlich in Nordamerika ansässig sind, mit gutem Wachstum in EMEA, APAC und Lateinamerika. Darüber hinaus unterstützt es ein gutes Partner-Ökosystem, das auf diese Kundenregionen abgestimmt ist. Veracode ist führend in allen Kategorien des KuppingerCole Leadership Compass und bietet umfassende SSCS-Fähigkeiten in den Bereichen Quellcode, API-Sicherheit und Erkennung von Schwachstellen, während gleichzeitig die wichtigsten SSCS-Indikatoren sichtbar sind. Veracode sollte bei der Evaluierung von SSCS-Lösungen in Betracht gezogen werden."

Die Sicherheit der Software-Lieferkette zur obersten Priorität machen

Die Software-Lieferkette hat in den letzten Jahren mehrfach für Schlagzeilen gesorgt, vor allem durch den Angriff auf SolarWinds Ende 2020. Diese Art von Angriffen veranlasste die US-Regierung im Mai 2021 dazu, eine Executive Order zur Verbesserung der Cybersicherheit der Nation zu erlassen, in der eine Modernisierung der Softwaresicherheitspraktiken gefordert wird, wie z. B. die Einführung einer Software Bill of Materials (SBOM) für Produkte.

Der Leadership Compass ist die detaillierteste und tiefgreifendste Analyse des aufstrebenden End-to-End-Marktes für Software Supply Chain Security. Er bewertet die Fähigkeit eines Anbieters, den gesamten Softwareentwicklungs-Lebenszyklus (SDLC) über die gesamte CI/CD-Pipeline (Continuous Integration/Continuous Delivery) hinweg abzusichern. Die Studie bewertet das Marktsegment, die Servicefunktionalität der Anbieter, den relativen Marktanteil und innovative Ansätze zur Bereitstellung von SSCS-Lösungen für spezifische Unternehmensanforderungen.

Kontinuierliche Softwaresicherheit während des gesamten SDLC

Die integrierte Plattform von Veracode verbindet die Anforderungen von Sicherheits- und Entwicklungsteams, indem sie die Anwendungssicherheit nahtlos in den SDLC einbettet. Die Plattform, die auf fast zwei Jahrzehnten firmeneigener Daten basiert, bietet einen umfassenden Überblick über Risiken, Sanierungsanleitungen und Fortschritte in jeder Phase des Entwicklungsprozesses.

Im SSCS Leadership Compass wurde die Plattform von Veracode für ihre Stärken in den Bereichen API-Sicherheitsfunktionen, Transparenz und Reporting, Erkennung von Schwachstellen und Geheimnissen sowie das Angebot mehrerer SBOM-Formate gewürdigt. Das Unternehmen wurde auch für sein gutes Kundenwachstum und sein globales Partner-Ökosystem bewertet.

Eric Swenson, Vice President of Product Marketing bei Veracode, sagte: "Die zunehmende Abhängigkeit von Drittanbieter- und Open-Source-Code in Kombination mit neuen Vorschriften zur Standardisierung und Governance hat die Sicherheit der Lieferkette zu einer Top-Priorität für Unternehmen gemacht. Bis vor kurzem verfügten sie noch nicht über alle notwendigen Daten, um eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, wie sie die Risiken in ihren Lieferketten am besten mindern können. Der KuppingerCole SSCS Leadership Compass ist die bisher beste Definition für diesen aufstrebenden Markt. Wir sind stolz darauf, in jeder Kategorie eine führende Position einzunehmen und für jede analysierte Produktfähigkeit ein Strong Positive zu erzielen."

Um ein kostenloses Exemplar des SSCS Leadership Compass 2023 zu lesen, besuchen Sie die KuppingerCole Website.

Wenn Sie mehr über die intelligente Softwaresicherheit von Veracode erfahren möchten, besuchen Sie bitte veracode.com/platform.

Über Veracode

Veracode ist intelligente Softwaresicherheit. Die Veracode Software Security Platform findet kontinuierlich Schwachstellen und Sicherheitslücken in jeder Phase des modernen Softwareentwicklungslebenszyklus. Dank der leistungsstarken KI, die anhand von Billionen von Codezeilen trainiert wurde, beheben Veracode-Kunden Fehler schneller und mit hoher Genauigkeit. Veracode wird von Sicherheitsteams, Entwicklern und Führungskräften in Tausenden von weltweit führenden Unternehmen geschätzt und ist der Pionier, der die Bedeutung von intelligenter Softwaresicherheit immer wieder neu definiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.veracode.com, auf dem Veracode Blog, auf Linkedin und auf Twitter.

