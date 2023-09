Neue Apple Watch, neues iPhone 15 - doch die Anleger begeistert das nicht, was Apple heute vorgestellt hat. Die Aktie dreht am Abend ins Minus. Die große Überraschung ist dabei ausgeblieben. Technisch bleibt das Papier damit kurzfristig angeschlagen. Doch DER AKTIONÄR sieht das eher als eine Momentaufnahme.Apple hat heute das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus vorgestellt. Für Käufer des neuen iPhones interessant: Für die nächsten iPhones wird man andere Ladekabel als bisher brauchen. Apple wechselt ...

