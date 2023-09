Planview Copilot macht sich die kollektive Intelligenz des Unternehmens zunutze, um die Umsetzung von Ideen zu optimieren und das Risiko von Projekt- und Produktinitiativen zu verringern

Planview, ein führendes Unternehmen im Bereich Portfolio- und Wertstrommanagement, kündigte heute auf seiner jährlichen Kundenveranstaltung Planview Accelerate den Planview Copilot an einen fortschrittlichen generativen KI-Assistenten für vernetzte Arbeit. Planview Copilot wurde auf der Grundlage eines einzigartigen und umfassenden Datensatzes geschult und greift auf operative Erkenntnisse in den Bereichen Portfoliomanagement, Wertstrommanagement und agile Planung und Bereitstellung zu, um die Erkenntnisse zu beschleunigen und datengestützte, strategische Entscheidungen über eine dialogorientierte Schnittstelle zu treffen.

A user queries Planview Copilot: "What should I be worried about?" Instantly, Planview Copilot delivers a list of items, flagging issues like team overload. (Photo: Business Wire)