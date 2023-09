Market and Competitive Intelligence ist mehr als reine KI

M-Brain, ein globaler Vorreiter im Bereich intelligente Lösungen für Wettbewer und Markt, heißt nun Valona Intelligence. Die neue Identität spiegelt 20 Jahre an Erfahrung wider und belegt die weltweit führende Position als Entwickler von Market and Competitive Intelligence.

Valona bietet mit einer hybriden Herangehensweise an Intelligence wirkungsvolle Statistiken aus mehr als 200.000 globalen Quellen, die sich auf Unternehmen konzentrieren. Darin enthalten sind auch kostenpflichtige Angebote. Valona kombiniert die eigene KI-Technologie mit einem Team von Branchen- sowie Strategieexperten und Analysten. So entstehen Tools, mit deren Hilfe Unternehmen wirkungsvolle, gut durchdachte Entscheidungen treffen können.

"Die neue Identität von Valona soll signalisieren, dass wir Market and Competitive Intelligence über die generative KI hinausheben," sagte Kimmo Havu, CEO von Valona. "Indem wir KI mit authentischen, verlässlichen Inhalten und einer menschlichen Analyse kombinieren, überbrücken wir die Lücke zwischen Rohdaten und praktisch umsetzbaren Erkenntnissen, die für die Entscheidungen von Unternehmen so wichtig sind."

Diese spezielle Mischung garantiert den Kunden von Valona einen messbaren Wettbewerbsvorteil, und versetzt sie in die Lage, Trends im Markt schnell auszumachen.

"Im Gegensatz zu zahlreichen Wettbewerbern im Markt, die ausschließlich Technologie bereitstellen, sorgen wir dafür, dass unsere Kunden umfassend unterstützt werden," sagte Havu. "Mit unserem Toolkit, kombiniert mit dem Fachwissen unserer Experten, werden Daten so verarbeitet, dass sie strategisch auf die Bedürfnisse von Unternehmen ausgerichtet werden. So sind unsere Kunden den Wettbewerbern immer voraus."

"Wir tun mehr für unsere Kunden, als ihnen Entscheidungen zu erleichtern wir erhöhen ihren Umsatz. Denn was gibt es besseres als mehr Kunden zu gewinnen?" sagte Havu.

Valona investiert weiterhin in seine Vision, jede Entscheidung auf allen Ebenen eines Unternehmens durch Daten abzusichern. So wird demnächst ein einzigartiger KI-Assistent für die Plattform eingeführt ein Beweis, dass Valona seine führende Stellung behaupten will. Diese neue Funktion kommt im Laufe des Jahres auf den Markt und versetzt Unternehmen in die Lage, schnellere, präzisere Analysen zu erstellen nur ein Highlight der zukunftsorientierten Investments des Unternehmens mit der neuen Identität.

Das Rebranding unterstreicht die Marktführerschaft von Valona, was von The Forrester WaveTM: Market and Competitive Intelligence Platforms, Q2 2023 Report bestätigt wird. Dank der außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte und einer zukunftsorientierten Plattform ist Valona in der Lage, Market and Competitive Intelligence neu zu definieren.

Über Valona

Valona Intelligence ist seit 1999 ein Vorreiter im Bereich Market and Competitive Intelligence. Zuvor firmierte das Unternehmen unter dem Namen M-Brain. Dank generativer KI in Verbindung mit dem Fachwissen von Analysten bietet Valona Unternehmen wertvolle Erkenntnisse, die als Grundlage von Entscheidungen dienen. Valona sendet jeden Tag mehr als 200.000 Meldungen an mehr als 350.000 Unternehmen mit Erkenntnissen aus hunderttausenden verlässlicher branchenspezifischer Quellen in mehr als 100 Sprachen. Alle werden als Zusammenfassung ins Englische übersetzt und in einem übersichtlichen Format präsentiert, das sich leicht weiterleiten lässt.

Ein globales Team arbeitet in 9 Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Valona versorgt führende Fortune 500-Unternehmen mit Statistiken, die ihnen helfen, die Zukunft zu gestalten und Wachstum zu erzielen. Dazu gehören zum Beispiel Goodyear, Inspire Brands, Bosch, Philips und Cintas. Valona wurde 2023 von Forrester als führende globale Plattform für Market and Competitive Intelligence anerkannt. Mehr finden Sie unter: www.valonaintelligence.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230912066331/de/

Contacts:

Kati Tammisto

CMO, Valona

Kati.tammisto@valonaintelligence.com

+358 40 775 7162