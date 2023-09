EQS-News: PRWireNow / Schlagwort(e): Miscellaneous

CoinEx feiert das legendäre Münchner Oktoberfest mit spannenden Krypto-Events



12.09.2023 / 21:54 CET/CEST

Hong Kong, China--(Newsfile Corp. - Dienstag, 12. September 2023) - CoinEx geht aufs Oktoberfest. Jeden Herbst strömen mehr als sechs Millionen Menschen auf die Theresienwiese in Bayern, um an diesem berühmten 16-tägigen Bierfest teilzunehmen. Das Oktoberfest ist bekannt für seine belebten Biergärten, traditionelle bayerische Musik und Tänze, leckeres Essen und eine festliche Atmosphäre, die Menschen aus der ganzen Welt anzieht. Das Fest hat seinen Ursprung im Jahr 1810 und ist somit über 200 Jahre alt. Wir freuen uns sehr, das Oktoberfest mit einer Reihe von unterhaltsamen Aktivitäten und Erlebnissen zu feiern und Krypto- und Blockchain-Innovationen zu diesem beliebten Fest in Deutschland zu bringen. Diese Initiative unterstreicht das anhaltende Engagement von CoinEx, die Grenzen der Tradition mit modernster Blockchain-Technologie zu durchbrechen und einzigartige Krypto-Erlebnisse für jeden auf der Welt zu ermöglichen. Vom 11. September bis zum 3. Oktober 2023 wird CoinEx seinen Humor auf das Festivalgelände bringen und durch Straßeninterviews mit den Besuchern interagieren, um die universelle Anziehungskraft der Blockchain-Technologie und ihrer Einführung zu demonstrieren. Wir werden den Festivalbesuchern lustige Fragen zu ihren Ansichten über Kryptowährungen und CEX stellen und unter allen Teilnehmern Überraschungspreise verlosen. Noch mehr interaktiven Spaß versprechen unsere Online-Events. Wir freuen uns, die deutschsprachige Krypto-Community mit einer Reihe von Online-Events auf dem offiziellen Twitter , Instagram , and Telegram weiter zu begeistern und auszubauen. Mit unseren Aktivitäten vor Ort und den virtuellen Events bietet CoinEx unserer deutschen Community ein umfangreiches Programm an unterhaltsamen und informativen Erlebnissen. Folge CoinEx auf Social Media, um exklusive Oktoberfest-Inhalte, Werbegeschenke und vieles mehr zu erhalten, während wir Dir die Feierlichkeiten von Deutschlands legendärstem Volksfest näher bringen. Über CoinEx CoinEx wurde 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse mit dem Ziel, den Handel zu vereinfachen. Die Plattform bietet eine Reihe von Dienstleistungen, darunter Spot- und Marginhandel, Futures, Swaps, automatisierte Marktmacher (AMM) und Finanzverwaltungsdienste für mehr als 5 Millionen Nutzer in über 200 Ländern und Regionen. CoinEx wurde mit dem Ziel gegründet, ein faires und respektvolles Umfeld für Kryptowährungen zu schaffen, und hat sich zum Ziel gesetzt, traditionelle finanzielle Barrieren zu beseitigen, indem es benutzerfreundliche Produkte und Dienstleistungen anbietet, die den Kryptowährungshandel für jedermann zugänglich machen. Medienkontakt:

Vollständiger Name: Fiona Han

Position: Marketing Manager

E-Mail: fiona.han@coinex.com

Stadt/Land: Hongkong, HKSAR

