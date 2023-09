Die Dubai International Chamber, eine der drei Kammern unter dem Dach der Dubai Chambers, hat eine neue Repräsentanz in Paris eröffnet, um Handel und Investitionen mit Frankreich zu fördern. Durch diesen Schritt wird die Präsenz der Kammer in Europa weiter gestärkt und die Gesamtzahl ihrer internationalen Repräsentanzen auf 24 auf fünf Kontinenten erhöht.

Ribbon-cutting ceremony at the opening of the new Dubai International Chamber representative office in France yesterday. From right to left: Salem Al Shamsi, Vice President of Global Markets, Dubai Chambers; H.E. Hend Al Otaiba, UAE Ambassador to France; Dr. Georges-Fabrice Blum; and Noora AlSuwaidi, Regional Director for Europe and the Americas, Dubai Chambers. (Photo: AETOSWire)