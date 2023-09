Vor genau einem Jahr stürzte eine von Blue Origin gebaute Rakete über der Wüste West Texas ab. Nun will das Unternehmen von Jeff Bezos wieder ins All fliegen - und zwar schon sehr bald. Am 12. September 2022 verließ die New Shepard die Erde und hob Richtung All ab. Sie sollte eine Kapsel an den Rand des Weltraums bringen. Doch in 8.500 Metern Höhe passierte das, womit keiner gerechnet hatte: Nach nur einer Minute und vier Sekunden sorgte ein Triebwerksausfall ...

