Die MÜNCHENER RÜCK taxiert bis 2027 in diesem Bereich volkswirtschaftliche Schäden von bis zu 24 Bio. $. Es entspräche ca. dem Jahres-BIP der USA. Die Prämien in der Cyberversicherung haben das Potenzial, sich branchenweit innerhalb von vier Jahren um 150 % auf 33 Mrd. $ zu erhöhen. Rechnen Sie also mit steigenden Gewinnschätzungen für den Sektor in den nächsten Wochen nebst Hochstufungen. Auf Topniveau bleiben sowohl HANNOVER RÜCK als auch die MÜNCHENER RÜCK gute Haltepositionen, sind aber kein neuer Kauf mehr.



