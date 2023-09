Die Aktien von Merck KGaA befanden sich seit dem Verlaufstief bei 145,60 Euro und dem Abprall an der Unterstützung bei 146,00 Euro in einem Aufwärtstrend und erreichten im Verlaufshoch am 05. September 171,05 Euro. Dann starteten die Aktien von Merck KGaA eine Korrektur, die zunächst wie üblich im Bereich um den 10er-EMA mit der kleinen Tageskerze vom Montag auszulaufen schien. Am Vortag kam es dann aber zu einem weiteren Kursrutsch. Am Vortag hieß ...

